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تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية الإفصاح عن المكافأة الجامعية للطلاب تحت أي مسمى ومدى تأثيرها على استحقاق الدخل الشهري.

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الإفصاح عن المكافآت الجامعية في حساب المواطن:



وكان أحد الطلاب قد وجه استفسارا يقول : "طالب جامعي تنزل له مكافأة بأي مسمى يفصح عنها لمصادر الدخل؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" أهلا بك.. يتم الإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل " برامج حكومية ودعومات ومكافآت " ومصدر الدخل برنامج دعم حكومي ".


أحقية المبتعث في حساب المواطن:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين،  مع استفسار بشأن أحقية الطالب الجامعي الذي يدرس بالخارج لدعم المواطن.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد الأشخاص يقول فيه :" لو كان طالب جامعي يدرس في الخارج على حسابه الخاص فهل له حساب مواطن بما أنه في سكن مستقل؟".

وجاء الرد " يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".

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