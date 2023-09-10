تنويه مهم من حساب المواطن بشأن توجيه المستفيد للبنك المركزي

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار، بشأن أحقية البنك في خصم المديونية من حساب المواطن.





خصم البنك من حساب المواطن:

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حذف الحساب في دعم المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم .. أنا عندي إيقاف خدمات وسالب بنفس البنك هل يقدر البنك يحتجز المبلغ من حساب المواطن لسداد المديونية؟"وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://samacares.sa.. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار، بشأن مواطن قام بحذف حسابه عن طريق الخطأ.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم تم إغلاق حسابي لأني حذفت حسابي بالغلط .. أرجو تصليح المشكلة وجزاكم الله خيرا".وجاء الرد :" وعليكم السلام، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوما من حذف الحساب.