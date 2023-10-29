تنويه عاجل من حساب المواطن بخصوص أهلية الدفعة 72

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص موعد أهلية الدفعة 72 – شهر نوفمبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "،سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)". اضافة اعلان

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.



حياك الله ،سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 28, 2023 المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

