الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنويه عاجل للمتقدمين بطلب التسجيل في حساب المواطن بعد هذا التاريخ

حساب المواطن
حساب الموطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر حساب المواطن، توضيحًا للمتقدمين بطلب التسجيل في حساب المواطن بعد 10 من أكتوبر.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".اضافة اعلان


ويتيح “حساب المواطن”، التسجيل في البرنامج وفق الشروط المحددة للاستفادة من برنامج الدعم.
وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

اقرأ أيضا

1699773096031
12:20 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

عبر "زووم".. "ريادة" يُعلن عن دورة مجانية "عن بُعد" مع شهادة معتمدة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
10:57 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

كيف يتم إشعار المنشآت بمرحلة الربط والتكامل في الفوترة؟ "الزكاة" توضح

الراتب - ريال 0 عملة
10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
9:49 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 513 مليون ريال

اقرأ أيضا

عاجل.. شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي

وزارة الطاقة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

عاجل..بهذه الطريقة.. يتم دراسة أهلية المطلقة التي ليس لها أبناء في الضمان الاجتماعي

برنامج ريف: 8 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في منطقة الجوف

عاجل.. رواتب تقترب من 10 آلاف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - الدعم (4) 3:41 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

هل الحاسبة التقديرية تظهر استحقاق حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي؟

حساب المواطن - التسجيل 12:10 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. هل وثيقة العمل الحر للتابع تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

img 3:32 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيفية تسجيل الأرملة غير السعودية وأبنائها في حساب المواطن؟

حساب المواطن 10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
5:39 م السبت، 18 نوفمبر 2023

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

أمانة جدة
3:00 م السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم آخر فرصة.. رابط التقديم في وظائف أمانة جدة

أمانة جدة
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

غداً آخر فرصة.. وظائف شاغرة في أمانة جدة بالمرتبة السابعة عبر "جدارات"

إصابات العمل
9:31 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"التأمينات" تحدد شرط عاجل لصرف التعويض في إصابات العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:18 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

تنويه عاجل للمتقدمين بطلب التسجيل في حساب المواطن بعد هذا التاريخ

الاحتراق في العمل
11:38 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

أبرز علامات الإرهاق في العمل.. و6 طرق لتجنبه

أهم 10
11:01 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..الجمع بين المعاش والدخل من العمل وأمطار وسيول على هذه المناطق

حساب المواطن - ريال
5:39 م السبت، 18 نوفمبر 2023

هل يتوقف دعم حساب المواطن مع العام الجديد؟ البرنامج يعلق

الراتب - ريال 0 عملة
10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

الحزام الناري
9:45 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. قبل أن يتطور إلى مرض خطير.. أماكن الحصول على لقاح الحزام الناري