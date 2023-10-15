"تنمية الموارد" يطالب بتشجيع أصحاب العمل الأكثر توظيفًا للفئات المحتاجة

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طالب التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1444هـ، بتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلاً وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية. اضافة اعلان

ويستعد مجلس الشورى للتصويت على التقرير في جلساته القادمة، وقد عدت عضو المجلس الدكتورة أميرة أحمد البلوي توظيف ذوي الإعاقة محورًا مهمًا، يحظى برعاية واهتمام الدولة.





تشريعات لخدمة حقوق ذوي الإعاقة





وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.





جهود وزارة الموارد البشرية



توظيف ذوي الإعاقة





تمييز أصحاب العمل الأكثر توظيفًا



وقد أصدر الشورى العديد من القرارات ووافق على العديد من الاتفاقيات والتشريعات والتنظيمات التي تدعم حقوقهم، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وتبلغ نسبة ذوي الإعاقة في المملكة 7.1% حسب إحصاءات عام 1441 أي عدد (1.445.723) من عدد السكان، تبلغ نسبة الذكور منهم 52.2% وتبلغ نسبة الإناث 47.8%.وقالت إن هذا العدد ليس بقليل، وهم فئة من شباب وبنات متعلمين، بعضهم حاصل على مؤهلات جامعية ودراسات عليا، ويعانون من عدم توفر وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.وشددت البلوي على حاجة هذه الفئة إلى الدعم وتحفيز القطاع الخاص لقبولهم أسوة ببعض الدول التي تضع نسبة معينة الزامية في قبول توظيف مثل هذه الفئة في قطاعاتهم.وأشارت الدكتورة البلوي إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال في برنامج مواءمة اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.وذلك من خلال إصدار القرار الإلزامي لجميع المنشآت التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك برنامج الوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.وتساءلت إلى أي مدى حققت هذه التشريعات والجهود المبذولة من قبل الوزارة تقدمًا في مجال توظيف ذوي الإعاقة في سوق العمل؟ وهي إحدى التحديات المذكورة في التقرير.وأشارت إلى أن توفير المزيد من التمكين للمنشآت في القطاع الخاص قد يكون محفزًا للجهات ومسهما في تحريك توظيف ذوي الإعاقة واستقطابهم للعمل في شركاتهم ومنشآتهم.واقترحت البلوي على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجلس تخصيص فئة ذوي الإعاقة في توصيتها الأولى، لتمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلاً وتوظيفًا للشرائح المحتاجة.