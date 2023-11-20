تنبيه مهم.. هل تحصل أسرة السجين على الضمان الاجتماعي؟

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حددت وزارة الموارد البشرية، خطوات تسجيل أسرة السجين في الضمان الاجتماعي.

وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، في الآتي: اضافة اعلان

-الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

-تعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته.

-التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش.

-في حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقًا فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد، ومن ثم إسناده للمنزل.



أهلاً بك ,



عبر الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته ومن ثم التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش, وفي حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقاً فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد ومن ثم إسناده للمنزل



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 19, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.