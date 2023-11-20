الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم.. هل تحصل أسرة السجين على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة الموارد البشرية، خطوات تسجيل أسرة السجين في الضمان الاجتماعي.
وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، في الآتي: اضافة اعلان
-الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
-تعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته.
-التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش.
-في حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقًا فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد، ومن ثم إسناده للمنزل. 


معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية
1:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

راتب وتأمين وسكن.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف شاغرة للخريجين

كلية المسجد النبوي
12:44 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الموعد والشروط.. كلية المسجد النبوي تفتح باب القبول لخريجي المرحلة الثانوية

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:48 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تقترب من 526 مليون ريال

FWm0corXwAAkfqq
11:05 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات

تنبيه عاجل من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري

لخدمة ضيوف الرحمن.. استمرار العمل على إنهاء طريق السيل الكبير/ الرياض/ الطائف

تنبيه عاجل بخصوص كلمات المرور لمستفيدي حساب المواطن

عاجل.. فرص عمل لحاملي الماجستير والدكتوراة بجامعة الحدود الشمالية.. التقديم اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي 3:28 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص صرف معاش الضمان للمطلقة التي ليس لديها أبناء

الضمان الاجتماعي المطور 10:02 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مطلقة وليس لديها أبناء هل تستحق معاش الضمان الاجتماعي؟ رد من "الموارد"

الراتب - ريال 0 عملة 9:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

اقرأ أيضا

تطبيق-توكلنا-السعودية
1:02 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إتاحة إمكانية استعراض النتائج الدراسية عبر توكلنا

حساب المواطن
12:54 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب

طريقة-سداد-حجز-عبر-الخطوط-السعودية
10:23 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

قطار الحرمين 888
7:10 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

معهد سرب يعلن عن بدء التقديم في قيادة قطار المشاعر المقدسة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى