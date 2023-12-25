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تنبيه مهم من متحدث العاصمة المقدسة حول غرامة إطعام الحمام أو الطيور

متحدث العاصمة المقدسة - أسامة زيتوني
متحدث العاصمة المقدسة - أسامة زيتوني
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قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني  إنه لا توجد غرامات على إطعام الطيور، مؤكدا أن المخالفة تترتب على إلقاء الأطعمة فوق الأرصفة بشكل عشوائي وإتلاف الممتلكات العامة.اضافة اعلان

غرامة إطعام الطيور:


وأوضح في مداخلة مع قناة "الإخبارية"،  أنه لا توجد مادة تنص على أن إطعام الطيور أو الحمام مخالفة، ويترتب عليها غرامات.

كما نوه أيضا متحدث العاصمة المقدسة، أن تطبيق المخالفة يكون على إتلاف الممتلكات العامة، والأرصفة، التي يتم إلقاء الأطعمة عليها بشكل عشوائي.

وأضاف أن هناك مادة ضمن لائحة الجزاءات البلدية المحدثة، تنص على أن إتلاف الممتلكات العامة أو الأرصفة، يعد مخالفة جسيمة يترتب عليها تطبيق الغرامة.

كما واصل في حديثه قائلا :"إلقاء بقايا الأطعمة على الأرصفة بشكل عشوائي، قد يكون سببًا في إتلافها وإلحاق الضرر بها، وبالتالي يترتب عليه تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالنظام".

يذكر أن أمانة مكة كانت قد بينت أن مخالفة إلقاء الأطعمة للحمام والحيوانات تصل قيمتها إلى 1000 ريال، وهو ما بين تفاصيلها متحدث العاصمة.

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