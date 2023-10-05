تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة، أن الاثنين المقبل الموافق 9 من أكتوبر سيكون عطلة رسمية للعاملين بالقنصلية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر 2023م".
أرقام الطوارئ
وأتاحت في حالة الطوارئ الاتصال على هواتف الطوارئ التالية:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الأثنين 9 أكتوبر 2023م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023م ، وفي حالة الطوارئ نرجو الأتصال على هواتف الطوارئ التالية:— Saudi Consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) October 5, 2023
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305