الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

السفارة السعودية في الكويت
القنصلية تغلق أبوابها الاثنين المقبل
أ أ
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أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة، أن الاثنين المقبل الموافق 9 من أكتوبر سيكون عطلة رسمية للعاملين بالقنصلية.اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر 2023م".
أرقام الطوارئ
وأتاحت في حالة الطوارئ الاتصال على هواتف الطوارئ التالية:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305


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