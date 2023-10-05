تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

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أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة، أن الاثنين المقبل الموافق 9 من أكتوبر سيكون عطلة رسمية للعاملين بالقنصلية. اضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر 2023م".

أرقام الطوارئ

وأتاحت في حالة الطوارئ الاتصال على هواتف الطوارئ التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

