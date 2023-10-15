تنبيه مهم من حساب المواطن للمسجلين في الضمان الاجتماعي

أ أ

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كنت مسجلاً كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن". اضافة اعلان



وعليكم السلام ، في حال كنت مسجل كتابع في برنامج الضمان الإجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 14, 2023

المكافأة الطلابية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

