تنبيه مهم من حساب المواطن للمتقدمين بالتسجيل في هذا التاريخ

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قال حساب المواطن، إن المتقدمين بطلب التسجيل في برنامج الدعم بعد العاشر من أـكتوبر سيتم دراسة أهليتهم في الدفعة المقبلة – شهر ديسمبر. اضافة اعلان

وأضاف البرنامج ردًا على أحد المتقدمين عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ" 10 اكتوبر" سيتم دراسة حالة الأهلية وابلاغك بإستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الاهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".



في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ" 10 اكتوبر" سيتم دراسة حالة الأهلية وابلاغك بإستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر" ،نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 10, 2023

3.4 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



وأعلن برنامج حساب المواطن أمس، إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر.وجرت العادة على صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي. لكن "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات الجديدة:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.