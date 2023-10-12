الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز

حساب المواطن
حساب المواطن
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أصدر حساب المواطن، تنبيهات حول مدى تأثر استحقاق الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج الدعم بتأجير الأصول العقارية والحصول على دعم حافز والمكافأت الطلابية. اضافة اعلان

أصحاب الأصول العقارية

وألزم حساب المواطن، أصحاب الأصول العقارية بالإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.
وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك".
وحدد ذلك في الخطوات التالية:
-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.
-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية). 
-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.


هل دعم حافز يؤثر على حساب المواطن؟


وقال حساب المواطن: "في حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل".


المكافـآت الطلابية

كما اشترط البرنامج الإفصاح عن المكافـآت الطلابية ضمن بيانات الدخل.
وقال: "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية "طالب"نوع الدخل" غير ذلك "ومصدر الدخل"برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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