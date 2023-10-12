تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز

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أصدر حساب المواطن، تنبيهات حول مدى تأثر استحقاق الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج الدعم بتأجير الأصول العقارية والحصول على دعم حافز والمكافأت الطلابية. اضافة اعلان





أصحاب الأصول العقارية



وألزم حساب المواطن، أصحاب الأصول العقارية بالإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك".وحدد ذلك في الخطوات التالية:-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.





هل دعم حافز يؤثر على حساب المواطن؟



وقال حساب المواطن: "في حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل".





المكافـآت الطلابية



تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها ، بإختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW October 11, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

