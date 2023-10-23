تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية التعامل مع "التابع" في حالة زواجه.
زواج التابع في حساب المواطن:
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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"إذا التابع تزوج وش الطريقة هل لازم أحذفه؟"
وجاء الرد :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "متزوج " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" وبإمكانك حذفه".
حصول الابن على وظيفة:
كمنا تفاعل أيضا في وقت سابق حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن تأثر دعم المواطن، في حالة حصول الابن على وظيفة.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل الابن الذي توظف وعمره تجاوز ٢٧ يؤثر على الأهلية مع العلم أنه مضاف تابع قبل الحصول على الوظيفة؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) الى "موظف حكومي/ خاص "(حسب المصدر) و حفظ البيانات".