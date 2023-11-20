تنبيه مهم من حساب المواطن حول تسجيل المستفيد كتابع في الضمان الاجتماعي

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار أرسله أحد المواطنين بشأن مدى وجوده كتابع في الضمان الاجتماعي وتأثيره على التسجيل في حساب المواطن.





تابع في الضمان يريد التسجيل في حساب المواطن: اضافة اعلان



الضمان الاجتماعي وحساب المواطن:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا من مواطن يقول فيه : "أنا تابع في الضمان الاجتماعي هل يؤثر ذلك على تسجيلي في حساب المواطن؟".وجاء الرد : "في حال كنت مسجل كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن طبيعة التوافق بين المسجلين في منصتي الضمان وحساب المواطن:وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم هل تم الربط بين منصة الضمان الاجتماعي و حساب المواطن وإذا ابي أسجل لازم أكون مستقل في المنصتين؟" .وجاء الرد : " وعليكم السلام ، يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الالكترونية ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك".