تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب ودخل حافز

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص منح المكافأة الطلابية ودخل حافز، وما إذا كان لهما تأثير على الدعم المستحق من البرنامج، وذلك قبل يومين فقط من صرف الدفعة 71 - شهر أكتوبر. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها.

ويكون ذلك عبر اختيار الحالة الوظيفية "طالب"، نوع الدخل "غير ذلك"، ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".



تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها ، بإختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW October 7, 2023

هل راتب حافز يؤثر على دخل الأسرة إذا كانت الزوجة مسجلة فيه؟



وعليكم السلام، في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك October 7, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

