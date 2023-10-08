تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب ودخل حافز

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص منح المكافأة الطلابية ودخل حافز، وما إذا كان لهما تأثير على الدعم المستحق من البرنامج، وذلك قبل يومين فقط من صرف الدفعة 71 - شهر أكتوبر.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها.
ويكون ذلك عبر اختيار الحالة الوظيفية "طالب"، نوع الدخل "غير ذلك"، ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".
تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها ، بإختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 7, 2023
هل راتب حافز يؤثر على دخل الأسرة إذا كانت الزوجة مسجلة فيه؟
أجاب حساب المواطن بأنه "في حال وجود دخل من حافز للتابع، فلابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل "غير ذلك"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل".
وعليكم السلام، في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 7, 2023
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.