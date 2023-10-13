تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المكافآت الطلابية

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اشترط حساب المواطن، الإفصاح عن المكافأة الطلابية ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية "طالب" نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".

تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الافصاح عنها ، بإختيار الحالة الوظيفية " طالب " نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي " ، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW October 13, 2023

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