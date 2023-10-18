تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص استحقاقات المتقدمين

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كشف حساب المواطن عن معايير استحقاق الدعم للمتقدمين، وذلك على ضوء الضوابط والتعديلات الأخيرة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يخصص الإستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: إجمالي دخل الأسرة، عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن18 وأكثر و3 تابعين أقل من18)". اضافة اعلان



يخصص الإستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: إجمالي دخل الأسرة،عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الإستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد(العائل و2 تابعين بسن18وأكثر و3 تابعين أقل من18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة https://t.co/IhkLFAlJXW October 18, 2023

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



التعديلات الجديدة



وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.تتضمن التعديلات الجديدة:- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.