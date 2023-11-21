تنبيه مهم من التأمينات حول موعد صرف معاشات التقاعد

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أنه يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي. اضافة اعلان





الصرف يوم الخميس أو السبت



مجموع المشتركين على رأس العمل





2.27 مليون مواطن في القطاع الخاص



2 % زيادة في عدد المشتركين في القطاعين



10.15 مليون مشترك في القطاع الخاص



7.88 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص



الرياض تتصدر المناطق في عدد المشتركين



فإذا وافق أول الشهر يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.جاء ذلك على الصفحة الرسمية "خدمة العملاء" في "إكس"، ردًا على استفسار حول موعد صرف مستحقات مستفيدي التأمينات الاجتماعية.من جهة أخرى، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 10.69 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2023.وارتفع عدد المشتركين من المواطنين، الذين يمثلون 22.4% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 47.5 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 2.27 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع الثاني 2023.ووفقًا لتقرير المؤسسة، ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل في القطاعين خلال الربع الثالث 2023 بنحو 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 10.5 مليون مشترك.وبلغ مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص 10.15 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع قدره 2%، مقارنة بالربع الثاني 2023، إذ بلغ آنذاك 9.98 مليون مشترك.وارتفع أيضًا عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 77.6% من إجمالي المسجلين، بنحو 127.9 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 7.88 مليون عامل في الربع الثالث 2023.ووفقًا لتقرير المؤسسة، فإن أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كان في منطقة الرياض بنحو 4.47 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2023، ما يمثل نحو 44% من إجمالي المشتركين.