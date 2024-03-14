تنبيه مهم من التأمينات بخصوص مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيخًا بخصوص مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجّهة لأصحاب العمل والمنشآت.

وأطلقت "التأمينات"، المبادرة في وقت سابق من هذا الشهر لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.



السداد يعتمد في نظام التامينات خلال 24 ساعة من تنفيذ عملية السداد وفي حال واجهتك مشكلة تقنية في إعتماد سداد الفاتورة يمكنك التقدم بطلب عن طريق الرابط التالي:

⁦https://t.co/hfkpnvKDCW⁩

نسعد بخدمتك. حياك الله،السداد يعتمد في نظام التامينات خلال 24 ساعة من تنفيذ عملية السداد وفي حال واجهتك مشكلة تقنية في إعتماد سداد الفاتورة يمكنك التقدم بطلب عن طريق الرابط التالي:نسعد بخدمتك. March 13, 2024

المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر

