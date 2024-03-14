تنبيه مهم من التأمينات بخصوص مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيخًا بخصوص مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجّهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وأطلقت "التأمينات"، المبادرة في وقت سابق من هذا الشهر لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.وقالت ردًا على استفسار لأحد المستفيدين من المبادرة عبر حسابها في منصة "إكس": "السداد يعتمد في نظام التأمينات خلال 24 ساعة من تنفيذ عملية السداد، وفي حال واجهتك مشكلة تقنية في إعتماد سداد الفاتورة يمكنك التقدم بطلب عن طريق الرابط التالي: (من هنا)
حياك الله،— العناية بالعملاء (@GosiCare) March 13, 2024
السداد يعتمد في نظام التامينات خلال 24 ساعة من تنفيذ عملية السداد وفي حال واجهتك مشكلة تقنية في إعتماد سداد الفاتورة يمكنك التقدم بطلب عن طريق الرابط التالي:
https://t.co/hfkpnvKDCW
نسعد بخدمتك.
المبادرة تستمر لمدة 6 أشهروتستمر المبادرة لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ودعت "التأمينات"، أصحاب العمل كافة ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات، إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدُّم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.