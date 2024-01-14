تنبيه مهم من التأمينات بخصوص المنشآت الموقوف خدماتها

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مصير المشتركين في حال حال إيقاف خدمات المنشأة العاملين بها.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيلك او استبعاد ك في نظام التأمينات الاجتماعية". اضافة اعلان



حياك الله ،

إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيلك او استبعاد ك في نظام التأمينات الاجتماعية .

نسعد بخدمتك . — العناية بالعملاء (@GosiCare) January 14, 2024

طريقة تعديل تاريخ استبعاد المشتركفي التأمينات



وأشارت التأمينات إلى أنه ":في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل".وأوضحت أنه "في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في تأميناتي أفراد باتباع الخطوات بالمرفقة".وتشمل خطوات طريقة تعديل تاريخ استبعاد المشترك السعودي في تأميناتي أفراد:- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.- اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.- اختيار المنشأة المطلوبة، والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.- اختيار نوع الطلب "تعديل تاريخ الاستبعاد".- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.- الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.سبب وتاريخ الاستبعادأوضحت التأمينات، أن إدخال سبب الاستبعاد متاح للمشترك النشط فقط بعد رفع الطلب، والتحقق من صحة تاريخ الاستبعاد المدخل سيجري التعديل.للفوز