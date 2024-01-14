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تنبيه مهم من التأمينات بخصوص المنشآت الموقوف خدماتها

المؤسسة العامة للتأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مصير المشتركين في حال حال إيقاف خدمات المنشأة العاملين بها. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيلك او استبعاد ك في نظام التأمينات الاجتماعية".اضافة اعلان


وأشارت التأمينات إلى أنه ":في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل".
وأوضحت أنه "في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في تأميناتي أفراد باتباع الخطوات بالمرفقة".

طريقة تعديل تاريخ استبعاد المشتركفي التأمينات

وتشمل خطوات طريقة تعديل تاريخ استبعاد المشترك السعودي في تأميناتي أفراد:
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
- اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
- اختيار المنشأة المطلوبة، والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
- اختيار نوع الطلب "تعديل تاريخ الاستبعاد".
- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.
- الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.
سبب وتاريخ الاستبعاد
أوضحت التأمينات، أن إدخال سبب الاستبعاد متاح للمشترك النشط فقط بعد رفع الطلب، والتحقق من صحة تاريخ الاستبعاد المدخل سيجري التعديل.للفوز

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