تنبيه مهم من "إيجار" بخصوص تسويق الوحدات الإيجارية

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أتاحت منصة "إيجار"، خدمة تسويق الوحدات الإيجارية والتي توفر المعلومات العقارية في السوق، دعمًا للشفافية والوضوح.

وتتيح الخدمة للوسطاء العقاريين، تسويق وحداتهم الشاغرة المسجلة في شبكة إيجار بسهولة في منصة سكني، ومنصات التسويق العقاري الإلكترونية لاحقًا، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين شبكة إيجار ومنصات التسويق العقاري الإلكترونية. اضافة اعلان



الأهداف:



الاشتراطات:



المتطلبات:



الأسئلة الشائعة:



• تعزيز العرض والطلب في القطاع الإيجاري• دعم الشفافية من خلال توفير المعلومة العقارية في السوق• تطوير وتسهيل عملية البحث عن الوحدة العقارية مناسبة للمستأجر• تطوير القطاع الإيجاري ودعم عمل الوسيط العقاري في عملية تسويق الوحدة الإيجارية، من خلال الربط بين الوسطاء العقاريين ومنصات التسويق العقاري الإلكترونية.• وجود اتفاقية وساطة عقارية نشطة للوسيط العقاري على الوحدة• أن تكون الوحدة شاغرة (ليس عليها عقد مسجل/نشط)• أن تكون الوحدة المطلوب تسويقها لغرض التأجير وليس البيع.• إرفاق عدة صور حقيقية للوحدة وليس نماذج أو مخططات.• تحديد الموقع من خلال الخريطة.• كتابة تفاصيل الإعلان ومعلوماته (الاسم التسويقي، سعر الإيجار، رقم الجوال التسويقي...)فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمة:. هل يستطيع الوسيط العقاري اختيار المنصة/المنصات التي يرغب بتسويق الوحدات فيها؟نعم يستطيع الوسيط اختيار منصة واحدة أو عدة منصات ليتم تسويق الوحدات فيها عن طريق شبكة إيجار، حيث يتاح حاليا التسويق في منصة سكني، وسيتاح التسويق في منصات التسويق الأخرى لاحقا.. هل يتطلب على الوسيط العقاري أو المؤجر دفع رسوم لشبكة إيجار للاستفادة ؟لا يوجد رسوم. ماهي شروط الاستفادة من الخدمة؟• وجود اتفاقية وساطة نشطة للوسيط العقاري على الوحدة.• أن تكون الوحدة شاغرة (ليس عليها عقد مسجل/نشط).. ماهي متطلبات تسويق الوحدة في سكني؟• أن تكون الوحدة المطلوب تسويقها سكنية لغرض التأجير وليس البيع.• إرفاق عدة صور حقيقية للوحدة وليس نماذج أو مخططات.• الدقة في تحديد الموقع وكتابة تفاصيل الإعلان ومعلوماته.• الدقة في كتابة وصف الوحدة.• تحديد السعر الصحيح.• عدم تكرار الإعلان في نفس المنصة.. ماهي الأسباب التي يمكن بسببها أن يتم رفض طلب التسويق المقدم من الوسيط العقاري؟• الموقع غير صحيح.• الصور غير حقيقية أو غير مناسبة.• السعر غير منطقي.• كتابة الاسم التسويقي بشكل خاطئ.• بيانات الوحدة غير كافية.. هل يتطلب من الوسيط إلغاء طلب التسويق عند إبرامه عقد إيجار على الوحدة، أو عند إنهاء أو انتهاء اتفاقية الوساطة العقارية على الوحدة؟يقوم النظام بإلغاء طلب التسويق بشكل آلي في الحالات المذكورة.. هل يتم تسويق الوحدة بمجرد إرسال الطلب من شبكة لإيجار؟يقوم فريق مختص من منصة التسويق بمراجعة طلبات التسويق الواردة إلى المنصة من شبكة إيجار؛ لذلك قد يتطلب بعض الوقت قبل عرضها في المنصة. كيف يعلم الوسيط العقاري بحالة طلب التسويق الذي قام بإرساله؟يتم إظهار حالة طلب التسويق في شبكة إيجار (مقبول/مرفوض) في تفاصيل طلب التسويق.. هل يمكن للوسيط العقاري إعادة إرسال/تحديث طلب التسويق الذي قام بإرساله؟نعم، بإمكان الوسيط تحديث بيانات طلب التسويق المقبول/المرفوض وإعادة إرساله ليتم تسويقه في منصة التسويق.. هل يمكن للوسيط العقاري إلغاء تسويق الوحدة عند رغبته في ذلك؟نعم.. ماهي حالات طلب التسويق التي يمر بها الطلب وماذا تعني؟• مسودة: طلب التسويق قيد التعبئة، ولم يتم إرساله بعد لمنصات التسويق.• نشط: طلب التسويق نشط تم تعبئته وإرساله لمنصات التسويق.• تم الإنهاء: طلب التسويق تم إلغاؤه من قبل الوسيط العقاري أو من قبل النظام بشكل آلي بسبب توثيق عقد على الوحدة أو إنهاء/انتهاء اتفاقية الوساطة الخاصة بالوحدة.. بعد إرسال طلب تسويق إلى منصة التسويق، ما هي الحالات التي يمر بها الطلب قبل نشر الإعلان في منصة التسويق وماذا تعني؟• بانتظار الاعتماد: طلب التسويق قيد المراجعة من المنصة، ولم يتم نشر طلب التسويق (الإعلان) بعد.• منشور: طلب التسويق تم قبوله ونشره في منصة التسويق.• مرفوض: طلب التسويق تم رفضه من قبل منصة التسويق، مع إظهار سبب الرفض في خانة الملاحظات بجانب حالة "مرفوض".• ملغي: طلب التسويق تم إلغاؤه من قبل الوسيط العقاري أو من قبل النظام بشكل آلي بسبب توثيق عقد على الوحدة أو إنهاء/انتهاء اتفاقية الوساطة الخاصة بالوحدة.