الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم للراغبين في أداء العمرة.. هذا ما ينبغي عليك فعله أولاً

العمرة
أداء العمرة يتطلب إصدار تصريح مسبق
أ أ
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اشترطت وزارة الحج والعمرة على الراغبين في أداء العمرة، إصدار تصريح مسبق.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان يتعين إصدار تصريح لأداء العمرة من عدمه، قالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لأداء العمرة يجب اصدار التصريح من تطبيق نسك او تطبيق توكلنا ، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا". اضافة اعلان


إصدار التصاريح عبر تطبيق نُسُك

وتيسر وزارة الحج والعمرة، أداء العمرة من خلال إصدار التصاريح للراغبين عبر تطبيق نُسُك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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