تنبيه مهم لـ"الموقوف خدماته" بشان استحقاق حساب المواطن

أ أ

أتاح حساب المواطن، للموقوف خدماته التسجيل في برنامج الدعم، والحصول على الدعم في حال كان الحساب "نشطًا".

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



اهلاً بك، بإمكانك التسجيل وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 17, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

