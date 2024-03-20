تنبيه مهم بخصوص تحديث تطبيق حساب المواطن

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يعاني بعض مستخدمي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من مشكلة فنية تحول دون تصفحه.

وأجرى البرنامج، تحديثًا على الموقع الإلكتروني قبل شهور، لتطوير الخدمات المقدمة عبره.





تحديث تطبيق حساب المواطن



اهلا بك، التطبيق يعمل بشكل جيد الرجاء المحاولة مرة أخرى ، وللحصول على تجربة أفضل، يُرجى التأكد من تحديث تطبيق حساب المواطن لآخر نسخة للاستفادة من الخدمات، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 20, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

