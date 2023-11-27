تنبيه مهم.. إيقاف المعاش عن الوريثة في هذه الحالة

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يتم ايقاف المعاش للوريثة في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر. اضافة اعلان

وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول مدى جواز الجمع بين المعاش والراتب للوريثة: "في نظام التأمينات في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر يتم ايقاف المعاش للوريثة".





في نظام التأمينات في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر يتم ايقاف المعاش للوريثة.

نسعد بخدمتك حياك الله,في نظام التأمينات في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر يتم ايقاف المعاش للوريثة.نسعد بخدمتك pic.twitter.com/rnXvqC4rFC November 26, 2023

تعديل حالة وريث



خطوات تعديل حالة وريث



المستندات المطلوبة لتعديل حالة وريث



وسبق أن نبهت "التأمينات" إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على:الحالة الاجتماعية للوريثة "المرأة"الحالة التعليمية (للورثة الشباب من الذكور بسن 21 -26 سنة)الحالة الصحية (للوريث العاجز)الحالة الوظيفية، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.وفيما يلي الخطوات:الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"الدخول على تعبئة النموذج الالكتروني.إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على "التالي".يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.يتم اختيار أحد أسباب التعديل:.في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنة/يوم/شهر.الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على "إرسال.إرفاق مستند إثبات الدراسة للوريث الطالب من 21 سنة إلى 26 سنة.إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للوريث الابن الذي ترك الدراسةإرفاق التقارير الطبية للوريث العاجز..إرفاق صورة قرار ترك/التحاق العمل الحكومي للوريثة.