الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم.. إيقاف المعاش عن الوريثة في هذه الحالة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يتم ايقاف المعاش للوريثة في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر. اضافة اعلان
وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول مدى جواز الجمع بين المعاش والراتب للوريثة: "في نظام التأمينات في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر يتم ايقاف المعاش للوريثة".


تعديل حالة وريث

وسبق أن نبهت "التأمينات" إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على: 
الحالة الاجتماعية للوريثة "المرأة" 
الحالة التعليمية (للورثة الشباب من الذكور بسن 21 -26 سنة) 
الحالة الصحية (للوريث العاجز) 
الحالة الوظيفية، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات تعديل حالة وريث

وفيما يلي الخطوات:
الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
الدخول على تعبئة النموذج الالكتروني.
إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على "التالي".
يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.
يتم اختيار أحد أسباب التعديل:.
في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.
في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.
في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنة/يوم/شهر.
الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على "إرسال.

المستندات المطلوبة لتعديل حالة وريث

إرفاق مستند إثبات الدراسة للوريث الطالب من 21 سنة إلى 26 سنة.
إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للوريث الابن الذي ترك الدراسة
إرفاق التقارير الطبية للوريث العاجز..
إرفاق صورة قرار ترك/التحاق العمل الحكومي للوريثة.

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
3:07 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

765
1:10 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بالخطوات.. تعرف على الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر

حساب المواطن - التسجيل
12:13 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول أهلية دفعة ديسمبر

هيئة الزكاة
11:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

"الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

اقرأ أيضا

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات

الشروط والمناطق.. بدء التقديم بوظائف الدفاع الجوي في هذا التوقيت

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بنظام التعاون

الدفايات الكهربائية.. منفعة واحدة و9 مخاطر قاتلة

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات في الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الراتب - ريال 0 عملة 8:10 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة 4:36 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات

رابت - الراتب - ريال - 12:04 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من التأمينات حول موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

الراتب - ريال 0 عملة 10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

اقرأ أيضا

سيارات
8:29 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل وبالتفصيل.. خطوات طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية

العربات غير الغذائية
7:32 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

خدمة التصريح للعربات المتنقلة غير الغذائية بمنصة "بلدي"

حساب المواطن
6:56 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل مطلقة على حق ابنتيها من حساب المواطن بعد استيلاء أبيهما عليه؟

هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
2:10 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بمكافأة شهرية.. هيئة حقوق الانسان تبدأ برنامج التدريب على رأس العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

9f85eb52-8efd-4260-88eb-5df2cb2073de
3:22 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المتسترين (فيديو)

الضمان الاجتماعي المطور
3:07 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

14-36
2:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والرياض

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
1:17 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

احتيال مالي وغسل أموال.. إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال

الاختبارات
1:02 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

المرور2
1:21 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها