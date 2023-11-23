تنبيه من حساب المواطن حول إنشاء "كلمة المرور" أثناء عملية التسجيل

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار تلقاه من مواطن، بشأن عدم قدرته على الدخول بكلمة المرور رغم قيامه بالطريقة الصحيحة.





كلمة المرور في حساب المواطن:

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متوقف عن العمل ويريد التسجيل بحساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. ما قدرت أستعيد كلمة المرور يطلع الكلمة يجب أن تشمل أرقام وحروف وأنا كلمة السر الجديدة شامله لكل الشروط ممكن أعرف المشكلة".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف انجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق عن استفسار قدّم من أحد المواطنين والذي توقف عن العمل ويريد أن يسجل كتابع مع أفراد العائلة لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا ساكن مع العائلة وأريد التسجيل في حساب المواطن.. كنت موظف والحين عاطل لي 5 شهور هل أقدر أسجل لحالي ولا أضيف نفسي مع العائلة؟".وجاء الر د : " وعليكم السلام.. في حال عدم توفر مستندات إثبات استقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".