الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من "قوى" حول نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية

منصة قوى
منصة "قوى"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت منصة "قوى"، إمكانية نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية، عن طريق إرسال طلب نقل الموظف مع اختيار المهنة الجديدة في طلب النقل.اضافة اعلان

نقل العمالة المنزلية إلى شركة عبر "قوى"

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمنصة في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل يمكن نقل كفالة عمالة منزلية إلى شركة؟

تحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد قامت بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل، وذلك بإضافة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال في حالات معينة.
ونص القرار في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة 15 من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مكنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

حالات انتقال العامل المنزلي بدون موافقة كفيله

ونصت المادة الثانية على ما يلي: "يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في عدد من الحالات منها:
1ـ ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.
2ـ عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها للمملكة.

عدم استخراج رخصة العمل

3ـ عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 ثلاثين يومًا من انتهاء التاريخ المحدد لها.
4ـ قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته.

إساءة معاملة العامل المنزلي

5ـ ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي.
6ـ تسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى.

اقرأ أيضا

نتائج اختبار القدرات العامة الورقي عبر رسائل نصية في هذا التاريخ

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"

سارع بالتقديم.. هيئة السوق المالية تُعلن عن هذه الوظيفة للبكالوريوس فأعلى

عاجل.. بـ6 مميزات.. رابط التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لجميع المؤهلات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة قوى 1:48 م الأحد، 07 يناير 2024

شروط إبلاغ "قوى" عن هروب عامل مؤسسة

منصة قوى 3:05 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. "قوى": عقد العمل يجدد تلقائيا بنسخته الأولى إلا في هذه الحالة

منصة قوى 4:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

قوى1 2:30 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

"قوى": لا يمكن نقل كفالة العامل في هذه الحالة

اقرأ أيضا

sami-2
10:04 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

هدف
8:21 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن استمرار التقديم على دورات تدريبية مجانية

حساب المواطن
5:44 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: كيف تحذف الدخل المالي للمستفيد الرئيس وتضيف دخل تابع؟

الصندوق العقاري
2:42 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

توجيه من الصندوق العقاري بشأن تقديم طلب جديد والاستعلام عن أهلية الاستحقاق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
3:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

تنبيه عاجل من "قوى" حول نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية

هدف
2:30 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

هدف يعلن 2600 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى

منصة سكني
2:03 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
1:09 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

"الزكاة والضريبة" تعلن عن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

نظام نور
12:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين