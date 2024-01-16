تنبيه عاجل من "قوى" حول نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية

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أكدت منصة "قوى"، إمكانية نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية، عن طريق إرسال طلب نقل الموظف مع اختيار المهنة الجديدة في طلب النقل. اضافة اعلان





نقل العمالة المنزلية إلى شركة عبر "قوى"



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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عميلنا العزيز

بخصوص طلبكم نفيدكم بالتالي:

نعم ، يمكن عبر منصة قوى يتم إرسال طلب النقل للموظف مع اختيار المهنة الجديدة في طلب النقل



شكراً لتواصلك مع منصة قوى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهعميلنا العزيزبخصوص طلبكم نفيدكم بالتالي:نعم ، يمكن عبر منصة قوى يتم إرسال طلب النقل للموظف مع اختيار المهنة الجديدة في طلب النقلشكراً لتواصلك مع منصة قوى January 16, 2024

تحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية



حالات انتقال العامل المنزلي بدون موافقة كفيله



عدم استخراج رخصة العمل



إساءة معاملة العامل المنزلي



جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمنصة في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل يمكن نقل كفالة عمالة منزلية إلى شركة؟وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد قامت بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل، وذلك بإضافة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال في حالات معينة.ونص القرار في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة 15 من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مكنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.ونصت المادة الثانية على ما يلي: "يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في عدد من الحالات منها:1ـ ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.2ـ عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها للمملكة.3ـ عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 ثلاثين يومًا من انتهاء التاريخ المحدد لها.4ـ قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته.5ـ ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي.6ـ تسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى.