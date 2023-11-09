تنبيه عاجل من حساب المواطن لهؤلاء بعد ساعات من بدء الإيداع

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بعد ساعات من بدء إيداع حساب المواطن، أثيرت التساؤلات من بعض المستفيدين حول عدم إيداع الدفعة 72 في حساباتهم حتى الآن، على الرغم من أهليتهم لاستحقاق الدعم. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه قي منصة "إكس": "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر "نوفمبر" وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية".



اهلا بك ، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" نوفمبر " وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية " ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 9, 2023

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المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

