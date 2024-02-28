تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن يتجاوز مدة الاعتراض على عدم الأهلية

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ألزم حساب المواطن، المتقدمين غير المؤهلين، بتحديث بياناتهم الشخصية وفقًا لأسباب عدم الأهلية في حال تجاوز المدة المحددة للاعتراض في غضون 90 يومًا.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "في حال كانت حالة الأهلية في حسابك (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يومًا" يلزمك تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية)، والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)".



في حال كانت حالة الأهلية في حسابك (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض "90 يوم" يلزمك تحديث البيانات طبقا لسبب عدم الاهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 27, 2024

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

