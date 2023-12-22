السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من حساب المواطن حول إلزامية تحديث البيانات

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد برنامج "حساب المواطن" للمستفيدين أنه لايلزم التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك.
جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" ردا على مواطن كان يستفسر عما إذا كان يحتاج إلى تحديث بياناته لدى البرنامج أم لا؟اضافة اعلان

البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

كما تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد  المستفيدين بشأن الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية.
وتساءل المستفيد قائلا: "هل يوجد وقت مخصص لتقديم الإعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر؟".
وردا على ذلك، أضاف البرنامج : "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

يحق لموظفي القطاع الخاص الاستفادة من الدعم

في سياق متصل، يؤكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل والاستفادة من الدعم مع أهمية توفر الشروط للحصول على الدعم المستحق من البرنامج.
ويشدد برنامج حساب مواطن أنه لا يُميز في تسجيله على أساس نوع الوظيفة أو الحالة الوظيفية بين المواطنين.

شروط التسجيل في حساب المواطن:

يجب لكي يتم التسجيل في حساب المواطن أن تتوافر كافة الشروط التي وضعها حساب المواطن وهي كالتالي:
- يجب على من يريد التسجيل أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- يجب على من يريد التسجيل أن يمتلك اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.
- يلزم أن يكون إجمالي دخل الأسرة أقل من الحد المانع للدعم.
- يتم استلام مبلغ الدعم من خلال حساب بنكي مُفعل بالفعل.
- يستلزم بأن تقوم بالموافقة على تطبيق كافة تعليمات حساب المواطن للتأهيل القادرين على العمل.
- يجب تعبئة جميع البيانات بشكل دقيق وواضح واستيفاء تفاصيل الممتلكات والدخل.

خطوات التسجيل في حساب مواطن:

- عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن.
- الضغط على كلمة “التسجيل الجديد”.
- ملء كافة البيانات المطلوبة من رقم هاتفك ورقم الهوية وكلمة المرور.
- يجب الضغط على كلمة “حفظ”.
- سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك، يجب إدخال كلمة المرور فيها.
- يجب عليك تدوين كلمة مرور جديدة.
- يجب الموافقة على كافة الشروط بعد قراءتها بدقة وتركيز.
- يجب رفع المستندات والأوراق الواجب توافرها للتسجيل.
- يلزم استكمال المعلومات الضرورية.
- اضغط على كلمة “إرسال الطلب”.

اقرأ أيضا

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

تنبيه عاجل من الجوازات لتجنب غرامة 1000 ريال

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة مع أبنائها والمستندات المطلوبة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 10:33 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

بهذه الخطوات يحصل المصاب بإعاقة دائمة على دعم حساب المواطن

حساب المواطن 2:07 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمؤذنين وأئمة المساجد لأجل استحقاق الدعم

حساب المواطن 4:07 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. اعرف الآن نتيجة أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445 وطريقة الاعتراض عليها

حساب المواطن 12:25 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

اقرأ أيضا

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
2:10 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

وظائف إدارية بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

حساب مواطن
2:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين ممن عليهم استحقاقات للقرض العقاري

برنامج تنمية القدرات البشرية
10:31 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

حساب المواطن
9:59 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

162-194659-gaza-war-aid-egypt-plan-norway_700x400
9:40 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة

كبار السن
7:35 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

وسائل التواصل
7:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير