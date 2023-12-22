تنبيه عاجل من حساب المواطن حول إلزامية تحديث البيانات

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أكد برنامج "حساب المواطن" للمستفيدين أنه لايلزم التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك.

جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" ردا على مواطن كان يستفسر عما إذا كان يحتاج إلى تحديث بياناته لدى البرنامج أم لا؟ اضافة اعلان





البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية



يحق لموظفي القطاع الخاص الاستفادة من الدعم



شروط التسجيل في حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب مواطن:



كما تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية.وتساءل المستفيد قائلا: "هل يوجد وقت مخصص لتقديم الإعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر؟".وردا على ذلك، أضاف البرنامج : "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".في سياق متصل، يؤكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل والاستفادة من الدعم مع أهمية توفر الشروط للحصول على الدعم المستحق من البرنامج.ويشدد برنامج حساب مواطن أنه لا يُميز في تسجيله على أساس نوع الوظيفة أو الحالة الوظيفية بين المواطنين.يجب لكي يتم التسجيل في حساب المواطن أن تتوافر كافة الشروط التي وضعها حساب المواطن وهي كالتالي:- يجب على من يريد التسجيل أن يكون حامل للجنسية السعودية.- يجب على من يريد التسجيل أن يمتلك اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.- يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.- يلزم أن يكون إجمالي دخل الأسرة أقل من الحد المانع للدعم.- يتم استلام مبلغ الدعم من خلال حساب بنكي مُفعل بالفعل.- يستلزم بأن تقوم بالموافقة على تطبيق كافة تعليمات حساب المواطن للتأهيل القادرين على العمل.- يجب تعبئة جميع البيانات بشكل دقيق وواضح واستيفاء تفاصيل الممتلكات والدخل.- عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن.- الضغط على كلمة “التسجيل الجديد”.- ملء كافة البيانات المطلوبة من رقم هاتفك ورقم الهوية وكلمة المرور.- يجب الضغط على كلمة “حفظ”.- سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك، يجب إدخال كلمة المرور فيها.- يجب عليك تدوين كلمة مرور جديدة.- يجب الموافقة على كافة الشروط بعد قراءتها بدقة وتركيز.- يجب رفع المستندات والأوراق الواجب توافرها للتسجيل.- يلزم استكمال المعلومات الضرورية.- اضغط على كلمة “إرسال الطلب”.