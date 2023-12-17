الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن تعطل التطبيق والموقع الإلكتروني

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل برنامج "حساب المواطن" مع سؤال أحد المستفيدين بشأن التعليق الذي أصاب التطبيق والموقع.

عطل يصيب تطبيق وموقع حساب المواطن:اضافة اعلان


وتساءل أحد الأشخاص قائلا: "الموقع معلق والتطبيق معلق وش الحل ؟".


ورد البرنامج قائلا : "جاري العمل على بعض التحسينات حاليا، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقا ،علماً أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الإلكترونية".


في وقت سابق، كشف حساب المواطن عن الشروط الواجب توفرها في صك الملكية، بوصفه مستندًا لإثبات الاستقلالية للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": " في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون صك الملكية باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول فيه: " تم رفض المرفقات، العقار مرهون باسم البنك، العمارة باسم أختي المتوفاة، كيف أجيب عقد إيجار؟ عندي صك العمارة المرهون باسم أختي المتوفاة، عندي حصر الورثة.. هل يقبل؟ أنا ساكن في الشقة".

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".


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