تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص عقد الإيجار المشترك

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كشف حساب المواطن عن شروط وجود عقد الإيجار المشترك (غير مستقل) بين مجموعة من المواطنين ساكنين في شقة أو منزل واحد، حتى يشملهم برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه الرسمي عبر صفحته في منصة "إكس": "في حال وجود عقد إيجار لابد أن يكون عقد إيجار موحد ساري المفعول من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك، في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين جاء فيه: " لماذا حساب المواطن يرفض قبول عقد الإيجار المشترك لأكثر من شخص!!! إذا كان هالأشخاص هم زملاء عمل ساكنين جميعًا.. وكل منهم بحاجة لضمان، وحسب شروط الضمان لابد من عقد إيجار مستقل!! ما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذه الحالة؟".



أهلاً بك ، في حال وجود عقد إيجار لابد أن يكون عقد إيجار موحد ساري المفعول من شبكة ايجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ، في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلاليه باسم المتقدم بالطلب يتم اضافته كتابع لدى رب الاسرة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 14, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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