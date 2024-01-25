تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص حصول المولود الجديد على الدعم

كشف حساب المواطن عن الإطار الزمني لشمول المواليد الجدد ببرنامج الدعم.

أهلاًبك ،في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ " 10 ديسمبر" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " فبراير" ، نسعد بخدمتك