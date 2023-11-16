تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي في دفعة نوفمبر

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أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 72 - شهر نوفمبر صدرت مشمولة الدعم الإضافي عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أحد المستفيدين: "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا).

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وعليكم السلام ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك November 15, 2023





كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



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خطوات التسجيل في حساب المواطن

