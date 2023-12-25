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تنبيه عاجل من "الموارد" بشأن منصة تمكين.. هل فعالة أم تم غلقها؟

الموارد البشرية1
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور الحالي ليكون أوسع وأشمل، وتم إلغاء الطلبات السابقة لتدخل في النظام الجديد وفق الشروط  الجديدة".
جاء ذلك في ردها عبر حسابها في منصة "إكس" على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان تم إلغاء منصة تمكين من عدمه؟. 
وأتاحت الوزارة، الاطلاع على كافة برامج الدعم والتمكين المقدمة من الوزارة، عبر الرابط: (من هنا).

نظام الضمان الاجتماعي المطور


هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
ويشترط للتقدم: 
- أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
- أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
- اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.


برنامج تمكين


هـو أحـد أهـداف برامج التحـول الوطـني، والـذي يسـعى إلــى تقديم الأدوات والآليات اللازمــة لمسـتفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية؛ بهدف مساعدتهم في الاعتماد على الذات، والاندماج فـي سـوق العمل، وذلـك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويعد البرنامج أحد أهداف برامج التحول الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة التمكين والضمان الاجتماعي، والذي يسعى إلى تقديم الأدوات والآليات اللازمة لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية.
يعمل برنامج تمكين على تأسيس ما يلزمك للتمكين وتوفير الفرص لانتقالك إلى الاستقلالية والإنتاجية من خلال التالي:
- أولاً - يشمل البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المتكاملة وسلسلة من البرامج التأهيلية والتدريبية  التي تساهم بتعزيز مهاراتك.
- ثانيًا - يعزز البرنامج شعورك بالمسؤولية والإحساس بدورك في المجتمع.
- ثالثًا - ربطك بالفرص حسب ما يناسب مؤهلاتك وإمكانياتك، ليتم اندماجك بسوق العمل في كل القطاعات بإشراف أخصائي التمكين.

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