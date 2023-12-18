تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة تحديد أجور موظفي القطاع الخاص.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول أقل راتب يستحقه الموظف السعودي في القطاع الخاص: "يخضع تحديد الأجر والبدلات إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة".
أهلاً بك ، عبدالله— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 18, 2023
يخضع تحديد الأجر والبدلات الى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة ,, شاكرين لك.
الحد الأدنى للأجور بالمملكةوطبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمملكة في القطاع الخاص والعام، ليكون الحد الأدنى لأجور المواطنين 4 آلاف ريال سعودي، والحد الأدنى لأجور المقيمين بالمملكة 2000 ريال.
ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط، من أهمها ما يلي:
- أن يتم احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في صورة نطاقات.
- لكي يحصل العامل على نسبة التوطين كاملة فلابد أن يكون أجره لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي.
- يحصل العامل الذي يبلغ راتبه الشهري 3 آلاف ريال سعودي على نصف نسبة التوطين فقط.
- أما عن العامل الذي يقل أجره عن 3 آلاف ريال سعودي فلا يحسب له نسبة توطين.
- في حالة العاملين بدوام جزئي فيتم أيضًا احتساب نسبة التوطين ضمن نظام النطاقات، ولكن يحسب بنصف عامل سعودي لصالح المؤسسة التي يعمل فيها.
العامل بدوام جزئيكما اشترطت الوزارة على العامل بدوام جزئي أن يقوم عمله بسداد كل المستحقات المالية اللازمة للتأمينات الاجتماعية.
يجب أن يكون الحد الأدنى للعامل بدوام جزئي 3 آلاف ريال سعودي.
عدم احتساب الأشخاص الذين لديهم أكثر من كيان في نسبة التوطين.
أما في حالة الأشخاص الذين يعملون بنظام العمل المرن، فيتم احتساب نسبة التوطين ضمن نطاقات أيضًا، ولكن يتم احتساب ثلث عامل سعودي لصالح المؤسسة التي يعمل فيها.
لابد على العامل الذي يعمل بنظام العمل المرن أن يكون قد أتم 168 ساعة عمل.
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