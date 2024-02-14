تنبيه عاجل من "المرور" لقائدي السيارات

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نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.





6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب



أمطار رعدية وضباب على معظم مناطق المملكة



وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".وجاءت نصائح المرور كالتالي:1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.3 – تخفيف السرعة.4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأضاف الأرصاد أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.كما يستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).