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تنبيه عاجل من الغذاء والدواء حول هذا الطعام

الروبيان
سمك الروبيان
أ أ
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قالت هيئة الغذاء والدواء أن سمك الروبيان يصنف من عائلة القشريات، ويعد مصدراً جيداً للبروتين، كما أنه مصدر غني بفيتامين بـ 12 الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والسيلينيوم الذي يساعد في رفع المناعة وحماية الخلايا من التلف.اضافة اعلان


99 سعر حراري في 100 جرام روبيان

جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، حيث أشارت إلى ان كل 100 جرام من الروبيان تحتوى على 99.2 سعره حرارية.
ونصحت الهيئة الغذاء المستهلك: عند شراء الروبيان الطازج احرص على أن يكون لحم الروبيان شفافاً ولامعاً وبدون رائحة.


تجنب العبوات المفتوحة والممزقة

وعند شراء الروبيان المجمد تجنب شراء العبوات المفتوحة أو الممزقة أو التي تحتوى على علامات البلورات الثلجية.
وقالت: عند تخزين الربيان ضعه في بلاستيك التغليف أو قصدير أو ورق مقاوم قبل وضعها في الثلاجة أو الفريزر.
ولا ينصح بالإكثار منه لمرضى ارتفاع كوليسترول الدم، كما أنه غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية القشريات.

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