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تنبيه عاجل من الضمان الاجتماعي بشأن القبول الاستثنائي بالجامعات

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات ضمن خمس خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم، وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة".


الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 

وفيما يلي أبرز الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفقًا لحساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- دعم الحقيبة المدرسية.
- الإعفاء من رسوم اختبارات قياس.
- النقل المدرسي.
- اشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاش.
- القبول الاستثنائي في الجامعات.

الإعفاء من رسوم قياس

ويتمتع الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي).
وتكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):
اختبار القدرات العامة 4 مرات
اختبار التحصيل الدراسي مرتين.

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5، واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.
 

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