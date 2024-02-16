تنبيه عاجل من الضمان الاجتماعي بشأن القبول الاستثنائي بالجامعات

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات ضمن خمس خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم، وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة".



حياك الله ، بو مهدي

يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم، وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة.

نسعد بخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 16, 2024

الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي



الإعفاء من رسوم قياس



اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



وفيما يلي أبرز الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفقًا لحساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:- دعم الحقيبة المدرسية.- الإعفاء من رسوم اختبارات قياس.- النقل المدرسي.- اشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاش.- القبول الاستثنائي في الجامعات.ويتمتع الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي).وتكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):اختبار القدرات العامة 4 مراتاختبار التحصيل الدراسي مرتين.واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5، واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.