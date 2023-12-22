تنبيه عاجل من الجوازات لتجنب غرامة 1000 ريال

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نبهت المديرية العامة للجوازات المقيمين إلى ضرورة إلغاء التأشيرة الممنوحة من الكفيل عند عدم مغادرة المملكة لتفادي غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال. اضافة اعلان





تأشيرة خروج وعودة



وعليكم السلام، في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغائها لتجنب الغرامة، علمًا أن غرامة عدم إلغاء التأشيرة ١٠٠٠ ريال. سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 21, 2023

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المقيمين يقول إن كفيله أعطاه تأشيرة خروج وعودة لمدة 30 يومًا وهو بداخل المملكة لم يخرج منها فهل يتم تفعيلها، أم لابد من الخروج؟، وهل إذا ما الكفيل أنهى التأشيرة قبل موعدها وهو لا زال بداخل المملكة يؤثر عليه في شيء؟وأوضحت "الجوازات" عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغاؤها لتجنب الغرامة، علمًا أن غرامة عدم إلغاء التأشيرة ١٠٠٠ ريال".