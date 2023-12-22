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تنبيه عاجل من الجوازات لتجنب غرامة 1000 ريال

الجوازات
المديرية العامة للجوازات
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نبهت المديرية العامة للجوازات المقيمين إلى ضرورة إلغاء التأشيرة الممنوحة من الكفيل عند عدم مغادرة المملكة لتفادي غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال.اضافة اعلان

تأشيرة خروج وعودة

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المقيمين يقول إن كفيله أعطاه تأشيرة خروج وعودة لمدة 30 يومًا وهو بداخل المملكة لم يخرج منها فهل يتم تفعيلها، أم لابد من الخروج؟، وهل إذا ما الكفيل أنهى التأشيرة قبل موعدها وهو لا زال بداخل المملكة يؤثر عليه في شيء؟ 
وأوضحت "الجوازات" عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال عدم المغادرة خلال فترة سريان صلاحية التأشيرة يجب إلغاؤها لتجنب الغرامة، علمًا أن غرامة عدم إلغاء التأشيرة ١٠٠٠ ريال". 


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