الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية

الجوازات1
المديرية العامة للجوازات
أ أ
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.اضافة اعلان

كيفية إسقاط العمالة المنزلية عبر أبشر

وقالت الجوازات إن اسقاط العمالة المنزلية يمكن بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية التأشيرة.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أود معرفة الإجراء حيال عاملة تحمل تأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين ولم تعد متبقى من تأشيرتها 10 أيام ولم تعد بعد؟

الخدمات التي تقدمها خدمة "تواصل"

وأكدت الجوازات أن خدمة تواصل تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات، وحل المشكلات الفنية التي تعوقهم في تنفيذ معاملاتهم.
جاء ذلك على صفحة خدمة العملاء للجوازات الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "خدمة تواصل تسهم في حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية وتشمل:

خدمات تواصل في حل المشكلات التقنية

1ـ الجواز السعودي وتصاريح السفر.
2ـ إجراءات هوية مقيم داخل المملكة.
3ـ خدمات التابعين والمكفولين.
4ـ إجراءات هوية مقيم خارج المملكة.
5ـ تأشيرات الخروج والعودة والنهائي.
6ـ تأشيرات الزيارة.
7ـ تاريخ السفر الاستثنائي.
8ـ تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين.
9ـ تمديد الزيارة للأشقاء السوريين.
10ـ نقل الخدمات وتعديل المهن.
11ـ تحديث وتمديد الجواز.
12ـ البلاغات.
13ـ التصاريح الخاصة بالدول المستثناة.

ملاحظات حول خدمات "تواصل"

ـ لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.
ـ لن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة.
ـ هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات.
ـ مدة تنفيذ الطلب تصل إلى 7 أيام عمل.

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