تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة. اضافة اعلان





كيفية إسقاط العمالة المنزلية عبر أبشر



وعليكم السلام، يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك https://t.co/5mIAXwmyYQ . سعدنا بك January 15, 2024

الخدمات التي تقدمها خدمة "تواصل"



خدمات تواصل في حل المشكلات التقنية



ملاحظات حول خدمات "تواصل"



وقالت الجوازات إن اسقاط العمالة المنزلية يمكن بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية التأشيرة.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أود معرفة الإجراء حيال عاملة تحمل تأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين ولم تعد متبقى من تأشيرتها 10 أيام ولم تعد بعد؟وأكدت الجوازات أن خدمة تواصل تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات، وحل المشكلات الفنية التي تعوقهم في تنفيذ معاملاتهم.جاء ذلك على صفحة خدمة العملاء للجوازات الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "خدمة تواصل تسهم في حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية وتشمل:1ـ الجواز السعودي وتصاريح السفر.2ـ إجراءات هوية مقيم داخل المملكة.3ـ خدمات التابعين والمكفولين.4ـ إجراءات هوية مقيم خارج المملكة.5ـ تأشيرات الخروج والعودة والنهائي.6ـ تأشيرات الزيارة.7ـ تاريخ السفر الاستثنائي.8ـ تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين.9ـ تمديد الزيارة للأشقاء السوريين.10ـ نقل الخدمات وتعديل المهن.11ـ تحديث وتمديد الجواز.12ـ البلاغات.13ـ التصاريح الخاصة بالدول المستثناة.ـ لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.ـ لن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة.ـ هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات.ـ مدة تنفيذ الطلب تصل إلى 7 أيام عمل.