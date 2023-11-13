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تنبيه عاجل.. لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء

حساب المواطن (11)
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم وقف الدعم عن المستفيدين عند تجاوز المدة المسموح بها بالتواجد خارج المملكة، وكذا عن السجين الافتقاده شروط الأهلية.
وقال البرنامج ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا".
وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".


وقف الدعم عن السجين


كما أكد البرنامج أنه لايتم منح الدعم للسجين لافتقاده للأهلية اللازمة لاستحقاق الدعم.
وقال: "لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا".
لكنه أكد أنه "وبإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون "ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".


دخل التابعين 

وأجاب البرنامج ردًا على استفسار بخصوص أب عاجز عن العمل له بنات يحصلن على رواتب 15 ألف ريال، بأنه "يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩".

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