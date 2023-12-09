السبت، 25 جمادى الأولى 1445 ، 09 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل حول كيفية نقل معلومات الجواز لمقيم خارج المملكة

الجوازات1
الإدارة العامة للجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت الإدارة العامة للجوازات، على أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

 

توثيق الملاحظات في حال عدم إتمام الخدمةاضافة اعلان

وأضافت، وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك.
جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى الصفحة الرسمية لـ "خدمة العملاء" على منصة "إكس" يقول: "لو سمحت ينفع نقل معلومات الجواز لمقيم خارج المملكة؟".

غرامة تجديد جواز المقيم

أصدرت إدارة الجوازات، تنويهًا بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم، ردًا على سؤال لأحد المواطنين.
قال السائل: "عندي عامل تربية مواشي انتهت إقامته قبل 4 أيام وجددت إقامته وسحبوا مني  1600 ريال.. لماذا؟".

غرامة تأخير تجديد الإقامة بعد 3 أيام من انتهائها

قالت إدارة الجوازات: "تُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و١٠٠٠ ريال في حالة التكرار".

خدمات الجوازات للتيسير على المواطن والمقيم

وتتعدد مهام وخدمات المديرية العامة للجوازات، للتيسير على المواطن والمقيم، في مختلف مناطق المملكة، والتي تتمثل في تجديد جواز السفر، والحصول على جواز السفر الإلكتروني، وخدمات تجديد الهوية للمقيم، والتسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون.. وغيرها من الخدمات.

إصدار وتجديد هوية مقيم

وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.
وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

images
12:53 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

نقل البضائع
10:40 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

اعتماد دليل البضائع المنقولة على الشاحنات بشكل آمن

مدرستي
10:37 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

سكني
8:56 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

هل يؤثر وجود صك أرض على استحقاق الدعم السكني؟

اقرأ أيضا

عاجل.. بالخطوات.. طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

4 ساعات عمل.. الإعلان عن وظائف بمزايا تنافسية في جميع المناطق

عاجل.. شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية

عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط صرف الدعم للمبتعث

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:12 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. "حساب المواطن" يوضح للمستفيدين معني حالة الاعتراض "منتهية"

حساب المواطن
2:00 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن عملية الإيداع

هيئة الزكاة
12:26 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ابشر
9:40 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

توضيح من أبشر بشأن مواعيد تقييم المرور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات1
2:01 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل حول كيفية نقل معلومات الجواز لمقيم خارج المملكة

أهم 10
1:02 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص شتاء هذا العام بالمملكة وإلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة

مواقيت الصلاة
12:08 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

السبت 25 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مدرستي
10:37 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

هيئة الزكاة
9:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف على أبرز الاستثناءات

جواز السفر الجديد
8:12 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. بالخطوات.. طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة