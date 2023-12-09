تنبيه عاجل حول كيفية نقل معلومات الجواز لمقيم خارج المملكة

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أكدت الإدارة العامة للجوازات، على أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

توثيق الملاحظات في حال عدم إتمام الخدمة اضافة اعلان



غرامة تجديد جواز المقيم



غرامة تأخير تجديد الإقامة بعد 3 أيام من انتهائها



خدمات الجوازات للتيسير على المواطن والمقيم



إصدار وتجديد هوية مقيم



وأضافت، وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك.جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى الصفحة الرسمية لـ "خدمة العملاء" على منصة "إكس" يقول: "لو سمحت ينفع نقل معلومات الجواز لمقيم خارج المملكة؟".أصدرت إدارة الجوازات، تنويهًا بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم، ردًا على سؤال لأحد المواطنين.قال السائل: "عندي عامل تربية مواشي انتهت إقامته قبل 4 أيام وجددت إقامته وسحبوا مني 1600 ريال.. لماذا؟".قالت إدارة الجوازات: "تُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و١٠٠٠ ريال في حالة التكرار".وتتعدد مهام وخدمات المديرية العامة للجوازات، للتيسير على المواطن والمقيم، في مختلف مناطق المملكة، والتي تتمثل في تجديد جواز السفر، والحصول على جواز السفر الإلكتروني، وخدمات تجديد الهوية للمقيم، والتسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون.. وغيرها من الخدمات.وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

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