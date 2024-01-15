تنبيه عاجل حول سداد الإيجار للعقود السابقة على قرار السداد الإلكتروني

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أتاحت منصة "إيجار"، آليتين لسداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تطبيق القرار بحصر سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة، اعتبارًا من اليوم الاثنين. اضافة اعلان





آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار



حياك الله،



في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني .

لايمكن التعديل على جدول الدفعات بعد توثيق العقد.



نسعد بخدمتك . — إيجار (@ejar_sa) January 15, 2024

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار"



إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة



جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه، إنه متفق مع المالك على السداد شهريًا منذ 3 سنوات، لكن العقد موضح السداد "ربع شهري"، ويتساءل عن آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار؟.وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني".وشددت المنصة على أنه "لا يمكن التعديل على جدول الدفعات بعد توثيق العقد".وابتداءً من اليوم الاثنين، وتبدأ الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة. ولن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة.كما ستبدأ الهيئة اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي: