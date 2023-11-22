تنبيه عاجل بخصوص كلمات المرور لمستفيدي حساب المواطن

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا يتضمن شروط كتابة كلمات المرور التي يجب على المستفيدين الالتزام بها.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردُا على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الخصوص: "لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف إنجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين". اضافة اعلان



السلام عليكم ماقدرت استعيد كلمة المرور يطلع الكلمة يجب ان تشمل ارقام وحروف الخ وانا كلمة السر الجديدة شامله لكل الشروط ممكن اعرف شالمشكلة؟! — kh (@kh1010tkh) November 21, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

