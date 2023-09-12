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تنبيه جديد من صندوق التنمية العقارية حول تعليق الخصومات

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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أكد صندوق التنمية العقارية على أنه قد تم تعليق الخصومات مؤقتًا، نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا .اضافة اعلان
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للصندق في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أنا عميل لدى صندوق التنمية من النظام القديم، وفي حال تم سداد المبلغ مبكراً بقيمة ٤٠٠ ألف ريال هل يكون هناك خصم؟


رسالة الصندوق

التكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين والعمل بحرفية ومهنية على توفير حلول تمويلية واستثمارية فاعلة تمكن فئات المجتمع من الحصول على المسكن الملائم .


الأهداف المرتبطة بأصحاب العلاقة 

الإسهام في تحقيق خطط واهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان .
دعم التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين العام و الخاص .
زيادة العرض من المنتجات السكنية كماً ونوعاً .
تحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة و وقت مناسبين .


الأهداف المرتبطة بالعمليات الداخلية

التهيئة للتحول التدريجي للعمل المؤسسي .
استحداث وتطوير وأتمته إجراءات الأعمال  باستخدام أحدث التقنيات .  
التطوير المستمر لمنظومة العمل بما يحقق الجودة والكفاءة .


الأهداف المرتبطة بالجانب المالي

تعزيز القدرة الإقراضية لرأس المال عن طريق الاستثمار .
رفع نسبة التحصيل للحفاظ على رأس مال الصندوق .

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