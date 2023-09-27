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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه جديد من حساب المواطن حول تأثير العمالة المنزلية على الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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من الأسئلة الشائعة حول الدعم المقدم من حساب المواطن، ما يتعلق بالعمالة المنزلية، إذ أن الكثير يتساءل حول إمكانية تأثيرها على استحقاقهم الدعم.اضافة اعلان
وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة لايؤثر على دعم حساب المواطن".
وأضاف: "ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

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