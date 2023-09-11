تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي

أ أ

أتاح “حساب المواطن” التسجيل في البرنامج وفق الشروط المحددة للاستفادة من برنامج الدعم.

وجاء ذلك في أعقاب إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي، أمس الأحد.

وأوضح عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس" في رده على استفسار لأحد المستفيدين، أن "التسجيل متاح وبإمكانك التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط (اضغط هنا)".

وأكد في الوقت ذاته أنه "وتنفيذًا للتوجيه الكريم، الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023".



نعم، التسجيل متاح وبإمكانك التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW وتنفيذا للتوجيه الكريم ، الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، سعدنا بخدمتك September 10, 2023

اضافة اعلان

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن



وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

