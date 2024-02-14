تنبيه بشأن إضافة التابع "السجين" عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا بشأن إضافة التابع "السجين" عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.





تنبيه مهم بشأن إضافة التابع "السجين"



شروط إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل



تسجيل جميع أفراد الأسرة الذين يُقيمون في ذات المسكن



شروط استمرار صرف المعاش للأسرة



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أنه يجب على الأسرة إضافة التابع "السجين" عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي؛ تجنبًا لتأثر استحقاق المعاش بسبب عدم إضافة جميع التابعين.وأضاف أنه يشترط إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم، حيث إن من أحد أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.وأكد أنه يجب تسجيل جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في ذات المسكن في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، ويعد إسقاط أحد الأفراد من التسجيل مخالفة وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.وأشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، نصت على أنه "يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عامًا بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة - بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي، ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط"، وذلك إيمانًا بأهمية وفاعلية الالتزام بالتعليم في حصول الأسرة على مستقبل أفضل.ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:1 - الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.2 - إنشاء حساب جديد.3 - الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.4 - تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.5 - التأكيد على البيانات المدخلة.6 - إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.1 - يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2 - استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.3 - الإقامة الدائمة في المملكة.4 - استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.5 - الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.6 - أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.7 - استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.8 - عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.