تم التسجيل منذ شهرين ولم يتم دراسة الطلب.. برنامج ريف يعلق؟

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أكد برنامج ريف، أن مدة دراسة الطلب لمستفيدي برنامج التنمية الريفية 90 يوما من تاريخ إنشاء الطلب و عند تجاوز المدة يمكن مراجعة الفرع التابع له المستفيد.



دراسة الطلب في ريف



برنامج ريف ودراسة الأهلية



شروط القبول في برنامج ريف:



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم سجلت منذ شهرين ولم تتم الدراسة حتى الآن، ما الحل؟".وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90يوم من تاريخ إنشاء الطلب و عند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك.كذلك تفاعل برنامج ريف، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن موعد دراسة الأهلية للشهر الجاري.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه : "متى تنزل دراسة الاهلية لهذا الشهر ؟وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. موعد صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، نشكر لك تواصلك".حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.