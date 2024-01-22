الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثالث

المؤسسة العامة للتدريب
المؤسسة العامة للتقنية
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان عن بدء القبول ببرامج البكالوريوس في الكليات التقنية بالمنطقة.اضافة اعلان

بدء القبول والتسجيل في الكليات التقنية بجازان

وأوضحت أن بدء القبول بالنسبة للبنين - صباحي ومسائي - ، والبنات - مسائي - اعتبارًا من يوم الأحد القادم وعلى مدى خمسة أيام.

مواعيد القبول في بامج الدبلوم بكليات التقنية بنين وبنات

وأعلنت عن بدء القبول في برامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين، وبنات" - صباحي ومسائي - وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة.

بداية برامج تقني جازان الأحد 29 يناير الحالي

وتبدأ البرامج اعتبارًا من يوم الأحد الـ29 من شهر يناير الجاري ولمدة خمسة أيام وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي".

دعوة المتقدمين للاطلاع على الشروط ودقة البيانات

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.

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