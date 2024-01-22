"تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان عن بدء القبول ببرامج البكالوريوس في الكليات التقنية بالمنطقة. اضافة اعلان





بدء القبول والتسجيل في الكليات التقنية بجازان



مواعيد القبول في بامج الدبلوم بكليات التقنية بنين وبنات



بداية برامج تقني جازان الأحد 29 يناير الحالي



دعوة المتقدمين للاطلاع على الشروط ودقة البيانات



وأوضحت أن بدء القبول بالنسبة للبنين - صباحي ومسائي - ، والبنات - مسائي - اعتبارًا من يوم الأحد القادم وعلى مدى خمسة أيام.وأعلنت عن بدء القبول في برامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين، وبنات" - صباحي ومسائي - وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة.وتبدأ البرامج اعتبارًا من يوم الأحد الـ29 من شهر يناير الجاري ولمدة خمسة أيام وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي".ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.